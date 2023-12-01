Транспорт 01 декабря 2023, 10:41 Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Более 30 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах РИА «Новости»

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В трех московских аэропортах задержали и отменили свыше 30 рейсов. Информация об этом появилась на ресурсе «Яндекс Расписания».

По данным сервиса, в Шереметьево семь рейсов задержали, отменили один.

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В Домодедово вылет одного рейса не состоится, с задержкой вылетят семь.

Во Внуково перенесли вылет семи рейсов, а шесть отменили.

Информации об изменениях в аэропорте Жуковский не поступало.

Накануне стало известно о том, что в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду Cartier на 5,5 миллиона рублей. Часы и ювелирные изделия пытался провезти из Эмиратов 40-летний россиянин.

А другая пассажирка устроила вечеринку на борту рейса компании «Победа» Анталья — Москва. Она бросалась на людей и занялась сексом с незнакомцем. Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.