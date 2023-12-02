Москва 02 декабря 2023, 08:52 Москвичам пообещали похолодание и слабый снег в субботу Синоптик Леус: в Москве 2 декабря пройдет снег и похолодает до — 6 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали слабые осадки и до минус шести градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня в формирование условия погоды в столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, местами пройдет слабый снег», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что при таких условиях температура окажется ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.

В Москве 2 декабря в дневное время суток столбики термометра покажут отметки — 4…- 6 градусов. Ночью воздух остынет до — 10 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночные часы похолодает до — 11 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Москвичам также предрекли аномально теплую зиму. Январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.