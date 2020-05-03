Названа возможная причина высокой смертности от COVID-19

«Мы обнаружили значительную связь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19. Особенно высока связь со смертностью от этой болезни», — говорится в исследовании.

Ученые определили средний уровень витамина D у жителей 20 европейских стран. Эти данные сравнили со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19. Оказалось, что чем ниже средний уровень витамина D у жителей страны, тем выше смертность после заражения коронавирусом.

По данным исследователей, витамин D защищает от острых респираторных инфекций. Ученые посоветовали дополнительно принимать витамин для защиты от нового вируса.

Вспышка 2019-nCoV произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус стремительно распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.За четыре месяца с небольшим коронавирусом заразились более 3,4 миллиона человек.

Ранее аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) предположили, что пандемия закончится 7 декабря 2020 года.