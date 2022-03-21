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    21 марта 2022, 12:39

    Подмосковье отправило 200 тонн гумпомощи людям из Донбасса

    Воробьев заявил об активной работе по сбору гумпомощи для жителей Донбасса в Подмосковье

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    В Московской области продолжается активная работа по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В регионе собрали уже порядка 200 тонн грузов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Подмосковье отправило 200 тонн гумпомощи людям из Донбасса

    Губернатор выразил благодарность всем жителям Подмосковья и организациям, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Эта работа активно продолжается, подчеркнул он.

    «Отправлено уже порядка 200 тонн гуманитарных грузов. Эта работа продолжается. Большое количество пунктов сбора есть. Это, безусловно, очень важно», — заявил Воробьев.

    Накануне общественники из Подмосковья раздали гуманитарную помощь жителям Волновахи. Всего в Донбасс прибыло 20 тонн груза. Он напрямую доехал из Подмосковья в Донецкую область. Помощь получили около 150 жителей Волновахи.

    Воробьев в понедельник в ходе совещания с зампредами также заявил, что внес в Мособлдуму законопроект о дополнительном выделении трех миллионов рублей семьям подмосковных солдат и офицеров, погибших при выполнении долга во время спецоперации на Украине.