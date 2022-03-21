Подмосковье отправило 200 тонн гумпомощи людям из Донбасса

В Московской области продолжается активная работа по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В регионе собрали уже порядка 200 тонн грузов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор выразил благодарность всем жителям Подмосковья и организациям, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Эта работа активно продолжается, подчеркнул он.

«Отправлено уже порядка 200 тонн гуманитарных грузов. Эта работа продолжается. Большое количество пунктов сбора есть. Это, безусловно, очень важно», — заявил Воробьев.

Накануне общественники из Подмосковья раздали гуманитарную помощь жителям Волновахи. Всего в Донбасс прибыло 20 тонн груза. Он напрямую доехал из Подмосковья в Донецкую область. Помощь получили около 150 жителей Волновахи.

Воробьев в понедельник в ходе совещания с зампредами также заявил, что внес в Мособлдуму законопроект о дополнительном выделении трех миллионов рублей семьям подмосковных солдат и офицеров, погибших при выполнении долга во время спецоперации на Украине.