Рабочие места для беженцев из ДНР и ЛНР нашлись минимум в 6 округах Подмосковья
Главы минимум шести округов в Подмосковье сообщили о наличии рабочих мест для беженцев на предприятиях. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.
По его словам, это Клин, Зарайск, Подольск, Озеры, Пушкино и Волоколамск. В Подмосковье прибыли более тысячи жителей Донбасса.
В областных пунктах временного размещения беженцев проходят ярмарки вакансий
Андрей Голубев.
Он отметил, что среди эвакуированных из Донбасса жителей есть много трудоспособных и желающих работать.
Михаил Мишустин 5 марта подписал постановление, согласно которому граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут в сжатый срок оформить временное убежище в России.
Решение о предоставлении временного убежища органы МВД принимают в течение трех рабочих дней со дня заявки.
«После этого граждане ДНР и ЛНР могут трудоустраиваться в организации Московской области без каких-либо патентов», — уточнил Голубев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил за помощь с размещением беженцев всех, кто участвует в этом.