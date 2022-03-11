Рабочие места для беженцев из ДНР и ЛНР нашлись минимум в 6 округах Подмосковья

Главы минимум шести округов в Подмосковье сообщили о наличии рабочих мест для беженцев на предприятиях. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

По его словам, это Клин, Зарайск, Подольск, Озеры, Пушкино и Волоколамск. В Подмосковье прибыли более тысячи жителей Донбасса.

В областных пунктах временного размещения беженцев проходят ярмарки вакансий Андрей Голубев.

Он отметил, что среди эвакуированных из Донбасса жителей есть много трудоспособных и желающих работать.

Михаил Мишустин 5 марта подписал постановление, согласно которому граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут в сжатый срок оформить временное убежище в России.

Решение о предоставлении временного убежища органы МВД принимают в течение трех рабочих дней со дня заявки.

«После этого граждане ДНР и ЛНР могут трудоустраиваться в организации Московской области без каких-либо патентов», — уточнил Голубев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил за помощь с размещением беженцев всех, кто участвует в этом.