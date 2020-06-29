Более 40 млн россиян проголосовали по Конституции за 4 дня

Более 40 миллионов россиян проголосовали по Конституции за четыре дня. Явка пока что составляет 37,2%.

«Это огромное количество, 40 миллионов человек. Если представить, что все эти люди бы пришли в один день 1 июля на избирательные участки — а придет значительно больше, — то, конечно, мы могли бы на этих избирательных участках иметь очень тесные контакты голосующих и с членами избирательной комиссии, и между собой», — отметил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

По словам Булаева, за четыре дня проголосовали 40 415 883 граждан. По его мнению, эти результаты говорят о том, что предложенные ЦИК форматы для голосования оказались востребованы.

В понедельник также появились данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно информации ВЦИОМ, поправки поддержали около 76% россиян. Против высказались 23,6%.

Голосование по изменению Конституции началось 25 июня и продлится неделю. Основным днем объявлено 1 июля, его сделали выходным.

На голосование вынесены 206 поправок в основной закон страны. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными. Они вступят в силу только в случае одобрения россиянами на общем голосовании.