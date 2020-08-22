Более 34 млн тестов на коронавирус провели в России

С начала пандемии российские специалисты уже провели более 34 миллионов исследований на коронавирус. Под наблюдением врачей из-за подозрения на 2019-nCoV находятся 220 288 человек.

«В Российской Федерации проведено более 34,1 миллиона тестов на коронавирус», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за сутки специалисты провели 316 тысяч исследований.

За все время пандемии российские медики выявили 951 897 случаев COVID-19 (4921 за сутки). От последствий заражения коронавирусом умерли 16 310 человек. Вылечились 767 477 пациентов.

Россия уже практически вернулась к прежней жизни после пандемии коронавируса. В большинстве регионов жесткие ограничения по борьбе с коронавирусом отменили, однако эпидемическая ситуация все еще остается сложной в 12 субъектах.

Эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов ранее рассказал, что в середине осени эпидемическая ситуация в целом по России ухудшится. По его словам, вторую волну коронавируса будет проще контролировать.