Более 300 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Еще 33 пациента вылечились от COVID-19 в Московской области. Общее число выздоровевших составило 319.

«В Подмосковье за сутки выявлено 638 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 319 человек», — сообщил Мособлштаб.

Днем ранее насчитывалось 9070 инфицированных. Выздоровевших и выписавшихся из больниц было 286 человек, скончавшихся — 69. Сейчас все заразившиеся и те, с кем они контактировали, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Всего в России коронавирус подтвердили у 87 147 человек. Врачи поставили на ноги 7346 человек, не смогли помочь 794 инфицированным. Под наблюдением остаются 183 тысячи человек с подозрением на коронавирус.

Для борьбы с пандемией власти Подмосковья и города объявили режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Разрешены походы в магазин, аптеку, прогулки с домашними животными и вынос мусора. Для поездок на личном и общественном транспорте действует пропускной режим.