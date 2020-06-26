Более 30 тысяч работников московских школ пройдут тестирование на COVID-19 перед ЕГЭ

С 25 июня по 30 июля всех сотрудников школ, а это около 30 тысяч человек, проверят на коронавирус перед сдачей ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В обязательном порядке все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, начиная от учителей, кончая охранниками, пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 июня по 30 июля, более 30 тысяч человек пройдут соответствующее тестирование», — приводит слова Раковой издание «Интерфакс».

Заммэра сообщила, что подготовка в первому дню экзамена обеспечит максимальную безопасность для учеников. Новые даты проведения ЕГЭ Минпросвещения назвало еще в мае. Школьники будут сдавать единый экзамен в период с 3 по 23 июля.

Ракова также рассказала, что больных коронавирусом или тех, кто с ними контактировал, не допустят к школьникам. Все помещения будут продезинфицированы и обеспечены средствами защиты. У школьников заранее проверят температуру. Детей в классах посадят за парты с учетом социальной дистанции.