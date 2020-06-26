    26 июня 2020, 13:01

    Более 30 тысяч работников московских школ пройдут тестирование на COVID-19 перед ЕГЭ

    Мария Шагиахметова

    С 25 июня по 30 июля всех сотрудников школ, а это около 30 тысяч человек, проверят на коронавирус перед сдачей ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
    Более 30 тысяч работников московских школ пройдут тестирование на COVID-19 перед ЕГЭ

    «В обязательном порядке все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, начиная от учителей, кончая охранниками, пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 июня по 30 июля, более 30 тысяч человек пройдут соответствующее тестирование», — приводит слова Раковой издание «Интерфакс».

    Заммэра сообщила, что подготовка в первому дню экзамена обеспечит максимальную безопасность для учеников. Новые даты проведения ЕГЭ Минпросвещения назвало еще в мае. Школьники будут сдавать единый экзамен в период с 3 по 23 июля.

    Ракова также рассказала, что больных коронавирусом или тех, кто с ними контактировал, не допустят к школьникам. Все помещения будут продезинфицированы и обеспечены средствами защиты. У школьников заранее проверят температуру. Детей в классах посадят за парты с учетом социальной дистанции.