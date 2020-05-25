Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

Минпросвещения сдвинуло на несколько дней проведение единого государственного экзамена. Аттестация российских школьников пройдет с 3 по 23 июля.

Из-за эпидемической ситуации в стране первый экзамен пройдет по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля выпускники будут сдавать русский, 10 июля — профильную математику, 13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание и химию.

20 июля пройдут аттестация по биологии и письменный экзамен по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — устный экзамен иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. В них будут участвовать только организаторы, для того чтобы удостовериться, что основные экзамены пройдут без сбоев.

В 2020 году из-за пандемии СОVID-19 экзамены сдадут только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальные выпускники получат аттестаты с текущими оценками до 15 июня.