Все пункты проведения ЕГЭ обеспечат масками и антисептиками
Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора, рассказал, что все пункты сдачи Единого государственного экзамена в России обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками в целях защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА ФАН.
«На плечи родителей эти расходы не лягут… Все это ложится на региональные органы управления», — заявил Музаев.
По его словам, школьников не обяжут использовать маски и перчатки во время прохождения ЕГЭ, однако у них сохранится такая возможность.