Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России

Число сдавших анализы на коронавирус в России перевалило за три миллиона. Всего под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение остаются более 180 тысяч человек.

«В РФ проведено более трех миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 183 тысячи человек», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что российские ученые создадут специальных мышей с иммунными клетками человека для испытания вакцины и препаратов против коронавируса.

Эпицентром разгула коронавируса в РФ по-прежнему остается Москва. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович допустила, что в столице наступил пик пандемии. В регионах ситуация обратная.

По состоянию на 27 апреля российские медики выявили 80 949 случаев заражения коронавирусом. От болезни COVID-19, которую вызывает инфекция из Китая, скончались 747 человек.