Более 23 млрд рублей выделили для поддержки российских авиакомпаний

Из-за пандемии российские авиакомпании оказались в очень сложной ситуации. Власти страны решили поддержать отрасль и выделить на эти цели более 23 миллиардов рублей.

«Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей», — сказал во время совещания президент России Владимир Путин.

Он добавил, что деньги пойдут на лизинг техники, зарплаты сотрудникам и оплату стоянки воздушных судов.

После объявления пандемии коронавируса многие страны закрыли авиасообщение с другими государствами. Такие же ограничительные меры приняли и российские власти. Исключение составляют только спецрейсы для возвращения граждан страны. Все это привело к тому, что перевозчики резко стали терять прибыль.

Ранее специалисты международной консалтинговой компании McKinsey & Company провели исследование и выяснили, что в случае полного закрытия международного сообщения выручка российских перевозчиков в 2020 году упадет на 30-50%. В переводе на деньги убытки составят около 200 миллиардов рублей.