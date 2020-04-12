Авиакомпании потратят полгода, чтобы восстановить рейсы по России
Российским авиакомпаний потребуется от трех до шести месяцев на то, чтобы восстановить пассажиропоток на внутренних рейсах. На международных это займет более года, говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Company.
Аналитики считают, что в случае полного закрытия международного сообщения выручка российских перевозчиков в 2020 году упадет на 30-50%, то есть минимум на 200 миллиардов рублей.
По данным McKinsey, в гражданской авиации возможны сокращения до 10-20% сотрудников. В других отраслях сокращения ожидаются менее значительные, сообщил ТАСС.
Аналитики также предупреждают о риске банкротства малых авиакомпаний.
При этом проблем с кредитами в отрасли не ожидается из-за стимулирующих мер правительства.
Ранее в McKinsey представили оптимистичный и пессимистичный сценарии восстановления российской экономики. В первом случае она вернется на докризисный уровень к середине 2021 года, во втором — не раньше середины 2023 года.