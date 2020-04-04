Россияне стали больше времени проводить на кухне во время самоизоляции. Нашлись и любители кладовок

Специалисты провели опрос и выяснили, в какой из комнат россияне чаще всего проводят время самоизоляции. Оказалось, что большинство предпочитает сидеть на кухне. 42% людей там не только готовят, но и работают.

«Большинство ответивших, а всего в опросе поучаствовали более тысячи человек, любят проводить сейчас время на кухне. Это теперь не только место готовки или приема пищи, но и кабинет для работы», — приводит РИА «Новости» исследование сервиса путешествий.

Всего за кухню проголосовали 42% россиян. Время в комнатах чаще всего проводят 17,6% людей, а вот балкон выбирают для самоизоляции 15,6% опрошенных. Еще 10,6% любят находиться в ванной.

Были и весьма необычные варианты. Например, 1,8% иронично признались, что любят посидеть в кладовке. Коридор же выбрали 0,9% респондентов. Какую-то «другую часть квартиры» назвали около 6% жителей, а 5,5% не стали отвечать на вопросы.

Специалисты узнали, как граждане соблюдают режим самоизоляции. Большинство (49%) придерживаются всех правил. Ездить на работу приходится 33% опрошенных.

«7% вообще не выходят из дома: продукты и прочие товары им приносят курьеры. Тех, кто гуляет по ночам или когда на улицах мало людей, — 4%. А 7% ответили, что карантин не для них. Они не самоизолировались и ведут обычный образ жизни», — отмечается в исследовании.

Сейчас во многих регионах России действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, магазин, аптеку или для прогулки с домашним питомцем. Еще разрешается выносить мусор.