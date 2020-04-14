Более 20 россиян скончались от коронавируса за сутки

Коронавирус унес жизни еще 22 россиян — они умерли за последние сутки. Всего из-за COVID-19 в стране скончались 170 человек. Больше всего летальных исходов в Москве.

В столице новых смертей от COVID-19 — 13, сообщил оперштаб Москвы. С начала эпидемии в мегаполисе 95 летальных случаев.

В Московской области врачи потеряли пять пациентов (всего умерших в регионе 24), две смерти — в Башкирии. Летальные исходы зафиксированы во Владимирской и Воронежской областях — в каждой из них погиб человек.

Из-за COVID-19 в стране скончались уже 170 россиян. По состоянию на 14 апреля в России 21 102 зараженных. Прирост за последние сутки — 2774. Выздоровели 1694 инфицированных (+224). Только в Москве их уже больше тысячи.

Россиян просят соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Выйти можно в магазин, аптеку, для выгула домашних животных или чтобы вынести мусор. В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнет действовать пропускная система. Пока что цифровой код потребуется тем, кто передвигается на общественном, личном или служебном транспорте.