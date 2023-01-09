09 января 2023, 12:46
Более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России
Оперштаб: за сутки в России выявили 2754 новых случая заражения коронавирусом
По состоянию на 9 января в России зафиксировано снижение количества госпитализаций, вызванных заболеванием коронавирусом. Днем ранее показатели были выше на 7,4%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Так за сутки выздоровели 2990 человек, выявлены 2754 новых случая заболевания, 41 россиян умерли.
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Лидером по суточному приросту числа заболевших стала Москва. В столице за сутки выявили 793 новых случая заражения. Следом идет Санкт-Петербург, там заразились 277 человек. Тройку замыкает Башкортостан. В республике заболели 203 жителя.
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Тем временем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян о десятке различных штаммов коронавируса, которые присутствуют в воздухе.
По его мнению, циркулирующие сейчас штаммы нельзя назвать «омикроном», поскольку эти виды появились в результате генетического обмена вариантов вируса.
Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что в России обнаружили новый вариант штамма «кракен».
Коронавирус в России и в мире
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