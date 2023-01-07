Здоровье 07 января 2023, 13:15 Вариант коронавируса «кракен» не обнаружили в России Роспотребнадзор: в России не выявили новый субвариант «омикрон»-штамма «кракен» РИА «Новости»

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Российские медики пока не обнаружили новый вариант штамма «омикрон» коронавируса, который получил название «кракен». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Субвариант „омикрона“ XBB.1.5 „кракен“ по состоянию на 6 января в России не выявлен», — уточнили в ведомстве.

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В России, добавили в Роспотребнадзоре, доминирующим штаммом остался вариант «омикрон». Специалисты ведомства держат ситуацию на строгом контроле.

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«Циркуляция новых штаммов коронавирусной инфекции остается стабильной», — добавили в пресс-службе.

За прошлые сутки в России с коронавирусом доставили в больницы 695 человек, это на 3,3% меньше, чем 6 января. Из больниц выписали 4463 человек, скончались 49 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Рост числа госпитализаций зафиксировали в 34 регионах России, снижение — в 32, еще в 19 субъектах ситуация не изменилась.

В Московской области за прошлые сутки обнаружили 79 новых случаев COVID-19, 20 человек доставили в больницу, полностью выздоровели 82 пациента.