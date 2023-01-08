Здоровье 08 января 2023, 02:50 Гинцбург предупредил о десятках штаммов коронавируса в России Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил о десятках штаммов коронавируса в России Pxhere

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В России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, отличающихся от исходного варианта «омикрона». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией», — сказал он.

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Гинцбург добавил, что циркулирующие сейчас виды «омикрона» — рекомбинанты с буквой Х — сильно отличаются от исходного штамма, и им, по словам ученого, можно было уже дать новую греческую букву. Эти штаммы Гинцбург назвал гибридами. Они появились из-за генетического обмена различных вариантов вируса.

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«Поэтому называть их „омикроном“ не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически „дети“ двух штаммов», — сказал директор Центра Гамалеи.

При этом новый вариант штамма «омикрон», который получил название «кракен» российские медики пока не обнаружили. Как отметили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 6 января его в стране выявлено не было. Доминирующим штаммом в стране остался вариант «омикрон».