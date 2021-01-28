Выписанных после COVID-19 за сутки оказалось почти на 8 тысяч человек больше, чем заболевших

За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаях коронавируса. При этом выздоровели на 7600 человек больше, чем заболели. Это 26 775 пациентов.

При этом бессимптомниками в стране оказались 2208 человек или 11,5%. Больше всего новых случаев в Москве (+2897), Санкт-Петербурге (+2128) и Подмосковье (+939). За последние 24 часа там выздоровели 6142, 4124 и 1103 человека соответственно. Всего за сутки в стране умерло 575 человек.

Общее число заболевших в РФ с начала эпидемии с учетом последних данных составило 3 793 810. Вылечились 3 229 258 россиян, не смог справиться с болезнью 71 651 человек.

Президент Владимир Путин 25 января заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. По его словам, снижение заболеваемости дает возможность снимать ограничительные меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин в прошедшую среду объявил о смягчении ограничительных мер в городе. Рестораны, кафе и бары теперь вновь могут работать по ночам. Режим дистанционной работы, на которой компании ранее обязали отправить 30% работников, стал необязательным. Решение о возвращении сотрудников в офисы должно принять руководство организаций.