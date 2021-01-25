Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Снижение заболеваемости дает возможность постепенно снимать ограничения, которые вводили ранее.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. <…> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — сказал он.

Путин отметил, что ситуация постепенно выравнивается и в Москве, где ежедневно фиксируется самое большое число новых зараженных.

За последние сутки в России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения. Это минимум за 2,5 месяца — последний раз такое значение фиксировали 3 ноября. Коронавирус зафиксировали у 19 230 пациентов, при этом за последние сутки поправились 19 003 человека, еще 46 скончались.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 3 738 690 человек, выздоровели — 3150 763, а умерли — 69 918.