Московским заведениям разрешили обслуживать посетителей по ночам
За прошедшую неделю число новых случаев заражения коронавирусом не превышало две-три тысячи в день, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. На тысячу человек сократилось и число госпитализированных. Впервые с середины июня 2020 года в коронавирусных стационарах свободно более половины коек.
«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — написал Собянин в своем блоге.
В связи с этим мэр подписал указ о послаблении ограничительных мер.
«Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», — добавил Собянин.
При этом он подчеркнул, что требования по рассадке гостей и соблюдению санитарного режима должны и дальше соблюдаться в заведениях.
Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы теперь носит рекомендательный характер. Решение о возвращении людей в офисы будут принимать руководители.
Вопрос о возвращении студентов на очное обучение в подведомственные столичному правительству вузы будет решен до 6 февраля 2021 года.
По состоянию на 26 января в Москве зафиксировали 2317 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 5572 человека.