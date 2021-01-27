Московским заведениям разрешили обслуживать посетителей по ночам

Власти Москвы немного ослабили ограничения, введенные из-за коронавируса. Теперь заведения могут работать с 23:00 до 06:00, а удаленка стала рекомендательной.

За прошедшую неделю число новых случаев заражения коронавирусом не превышало две-три тысячи в день, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. На тысячу человек сократилось и число госпитализированных. Впервые с середины июня 2020 года в коронавирусных стационарах свободно более половины коек.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — написал Собянин в своем блоге.

В связи с этим мэр подписал указ о послаблении ограничительных мер.

«Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», — добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что требования по рассадке гостей и соблюдению санитарного режима должны и дальше соблюдаться в заведениях.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы теперь носит рекомендательный характер. Решение о возвращении людей в офисы будут принимать руководители.

Вопрос о возвращении студентов на очное обучение в подведомственные столичному правительству вузы будет решен до 6 февраля 2021 года.

По состоянию на 26 января в Москве зафиксировали 2317 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 5572 человека.