Общество 09 апреля 2024, 11:08 Более 14 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявление на выплаты

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Власти Оренбургской области принимают заявления об оказании помощи от местных жителей, пострадавших в результате паводков. Через Госуслуги поступило 14 451 заявление. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«На единовременную материальную помощь — 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252 заявления», — сообщили власти.

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Профильные ведомства оперативно обрабатывают заявки и принимают решение о выплатах. Единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей уже получили 466 человек.

Также предусмотрена помощь в случаи частичной утраты имущества в размере 50 тысяч рублей. При полной утрате имущества выплата составит 100 тысяч рублей.

Ранее в Оренбурге прозвучала сирена об эвакуации из зоны подтопления. Работу экстренных служб контролирует глава МЧС Александр Куренков.