Более 1,1 млн тестов на СОVID-19 провели в Подмосковье

C начала эпидемии в Подмосковье провели более 1,1 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 06.07.2020 в Московской области проведено 1 102 386 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сказано в сообщении ведомства.

Анализы брали, в частности, у приехавших из стран с неблагополучной по коронавирусу эпидемической ситуацией.

Исследования проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в негосударственных лабораториях.

С 8 мая в регионе делают иммуноферментный анализ крови на определение антител к коронавирусу. Уже проведено 125 тысяч экспертиз.

За последние сутки в России выявили еще 6611 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В Москве коронавирус подтвердился у 685 человек, в Подмосковье — у 282. При этом в Московской области за все время эпидемии выздоровели более 38,7 тысячи человек.

Всего в стране за время пандемии выявили 687 862 случая заражения. Побороть вирус удалось 454 329, более десяти тысяч умерли.