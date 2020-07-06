Более 38,7 тысячи человек вылечились от СОVID-19 в Подмосковье

Врачи помогли побороть коронавирус 38 793 пациентам в Подмосковье. За последние сутки лечение завершили 446 человек. Об этом сообщил областной оперативный штаб.

Подмосковных жителей выписали, предварительно убедившись, что результаты тестов не подтвердили наличие коронавируса.

По состоянию на 6 июля, в Подмосковье провели уже 1 123 664 исследований на COVID-19. За время пандемии заболели 59 345 человек, из них погибли 959.

С 8 мая в регионе проводят иммуноферментный анализ крови на определение антител к коронавирусу. Выполнили уже свыше 125 тысяч исследований.

Для того чтобы пройти ИФА-исследование, жителю Подмосковья необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30. Тестирование проводят бесплатно — по полису ОМС.

С начала пандемии выявили 687 862 коронавирусных больных в России. Вылечились 454 329 человек. Из них 3579 — за последние сутки.