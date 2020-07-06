Больше 6,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За сутки в России подтвердили 6611 новых случаев COVID-19. Вирус нашли у жителей 85 регионов. Из них у 28,8% не было клинических проявлений болезни. Под наблюдением врачей остаются более 270 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 687 862 коронавирусных больных. Вылечились уже 454 329 человек (+3579 за последние 24 часа).

За сутки зафиксировано 135 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 10 296 человек.

В Москве COVID-19 подтвердили у 685 заболевших. В Московской области выявили 292 инфицированных, в Ханты-Мансийском автономном округе — 289. Санкт-Петербург и Свердовская область входят в пятерку российских регионов по зафиксированным случаям болезни — там 280 и 270 новых пациентов с коронавирусом соответственно.

В России на сегодняшний день провели свыше 21,3 миллиона лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. За сутки сделали 265 тысяч анализов. Врачи наблюдают за состоянием 277 373 пациентов, у которых подозревают COVID-19.

РФ находится на четвертом месте по выявленным случаям коронавируса. На первом по-прежнему остаются США, где началась вторая волна COVID-19. На втором — Бразилия, а на третье недавно переместилась Индия. Суточный прирост в этой стране на 5 июля стал рекордным: COVID-19 подтвердили у 24 850 человек.

Тем временем в ВОЗ выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией по вакцине от коронавируса. Наша страна пока не принимает участия в Тестах солидарности препаратов от COVID-19.