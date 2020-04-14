Более 100 штрафов выписали на юго-востоке Подмосковья за беспричинное нарушение самоизоляции

Специальные рейды для поиска нарушителей режима самоизоляции начались в Подмосковье. Так, на юго-востоке региона полиция и сотрудники Госадмтехнадзора выписали уже более 100 штрафов.

«Жители региона находились в общественных местах, не имея на то причин, которые определены в данной ситуации жизненно необходимыми. Юридические лица вели деятельность, которую нужно было приостановить. Все они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — сказал начальник подмосковного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Такие совместные рейды проводятся, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе.

Начиная с 15 марта в Подмосковье начнет действовать пропускной режим. Цифровые пропуска будут необходимы для поездок по Москве и области. Но получить такой электронный документ будет несложно. Подробнее об этом можно прочитать в материале «360».

Режим самоизоляции в Подмосковье действует с 29 марта. Его ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе. Сейчас на улицу можно выйти только при крайней необходимости. С полным списком ограничений и мест, куда можно выйти, также можно ознакомиться на нашем сайте.