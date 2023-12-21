Эксклюзив 21 декабря 2023, 12:34 Прокуратуру, СК и МВД попросили проверить «голую» вечеринку Насти Ивлеевой Общественники написали заявление в прокуратуру на Ивлеву из-за «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Межрегиональное общественное движение «Зов народа» подало заявление в прокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой проверить вечеринку, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Материалы появились в распоряжении «360».

«В четверг, 20 декабря, в московском клубе прошло мероприятие, ставшее эпицентром скандального развлечении, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности. Организатор данного события — блогер Анастасия Ивлеева, а гости должны были прийти в полуобнаженном виде, согласно дресс-коду», — отметили в заявлении.

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Общественники обратили внимание, что среди гостей появились Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие.

«Например, Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Среди гостей заметили целующихся мужчин, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», — добавили они.

В своем заявлении движение попросило ведомства проверить мероприятие на предмет пропаганды ЛГБТ, а также факты присутствия на мероприятии несовершеннолетних и наркотических веществ.

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Пресс-секретарь движения Антон Еговцев подчеркнул, что участники вечеринки продемонстрировали неуважение к бойцам на линии фронта.

«В то время, когда наша страна по крупицам собирает бойцам деньги на квадрокоптеры и теплые носки, представители шоу-бизнеса демонстрируют свою роскошь, всячески показывая, что в нашей стране нет боевых действий. У нас идет активная борьба с ДРГ, с беспилотниками постоянно, атакуют Крым, но этого как будто нет», — сказал он.

Еговцев отметил, что появление таких материалов в соцсетях сильно сказывается на моральной духе бойцов.

«Они там задумываются, а за что они сражаются? За каких людей? Эти люди не ценят бойцов, не ценят их жизни. Мы не против веселья, но оно должно быть в рамках разумного, чтобы не стало плевком в лицо наших бойцов», — добавил пресс-секретарь движения.

Ранее в соцсетях появились многочисленные снимки с вечеринки Ивлевой. Депутат Госдумы Милонов жестко назвал участников «вписки» людоедами-дикарями.