Эксклюзив 21 декабря 2023, 16:46 «Твари куражатся». Вечеринку Ивлеевой назвали вызовом обществу Общественный деятель Ковалев: на Ивлееву нужно завести уголовное дело Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

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Известный блогер Настя Ивлеева вечером 20 декабря закатила откровенную вечеринку в московском клубе «Мутабор». Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Главным условием было минимум одежды, а если прийти голым — вообще отлично. Результат такого пиара не заставил себя долго ждать: прокуратуру, СК и МВД попросили проверить организатора. Общественный деятель Андрей Ковалев в беседе с «360» призвал возбудить уголовное дело против блогерши.

Далее — его прямая речь.

Инфоцыганка Настя Ивлеева сделала вечеринку, где звезды сверкали своими [гениталиями] и обнаженными телами. Считаю, это вызов обществу. Инфоцыганка, которая должна сидеть в тюрьме, организует такие мерзкие, отвратительные мероприятия.

Наши герои за Россию гибнут на фронте, а эти твари куражатся. А если наши ребята вернутся в тыл и наведут здесь порядок? Пора бы уже.

Они посмотрят на эти вечеринки и скажут: «Что здесь происходит? Не пора ли нам здесь порядок навести?»

Считаю, немедленно нужно возбуждать уголовное дело по Насте Ивлеевой, собирать пострадавших от ее деятельности и проверять налоги, которые она не заплатила.