Камеры в метро научат определять людей с преступными намерениями

Современные камеры способны определить «праздношатающихся» людей. К ним относят тех, кто долгое время находится в одном месте, например в метро. На обычных людей, которые просто стоят и ждут кого-то пять минут, система не будет реагировать. Об этом сказал директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин, комментируя новость о появлении новых камер в метро.

Новая система видеоаналитики, которую установят в метро, будет следить за праздношатающимися людьми. Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал «360», что добропорядочным пассажирам ее не стоит бояться.

«Сами мониторы здесь ни при чем. На них будут показывать рекламу, объявления. А вот встроенные в эти мониторы камеры — это и есть центр системы интеллектуального видеонаблюдения. Фактически это система видеоаналитики, распознающая различные угрозы, которые нужно предотвратить или отреагировать на них», — сказал эксперт.

Новые видеокамеры распознают лица только тех, кто находится в федеральном розыске, отметил Душкин. Как только система распознает человека, она отправит сигнал в соответствующие органы. Также камера среагирует на беготню, оставленные предметы, драку и «праздношатание».

«„Праздношатание“ — это не совсем то, что могут подумать обычные люди. Обывательский смысл слова и специальный отличаются. В данном случае это поведение человека с преступными намерениями. Если вы пять минут будете ходить по станции в ожидании кого-то, то видеоаналитика не обратит на это внимание. Но если человек достаточно долгое время бесцельно находится в метро, то система привлечет внимание оператора», — пояснил Душкин.

Эксперт не понимает, почему общественность так отреагировала на новость о новой системе аналитики в метро. Он считает, что люди должны понимать, что видеокамеры устанавливают с целью повысить качество жизни, усилить безопасность.

«Система интеллектуальной видеоаналитики внедряется уже давно. Например, мы в 2015 году проектировали трансконтинентальный транспортный коридор, где две тысячи километров покрыты видеоаналитикой. Это сделано для того, чтобы там, где практически нет людей, если что-то случится, можно было оперативно помочь пострадавшим», — отметил Роман.

Эксперт посоветовал людям не беспокоиться о законности действий, потому что видеокамеры не собирают личную информацию. Они не реагируют на добропорядочных граждан, а только следят за угрозами в метро и за людьми, совершающими правонарушения.

Ранее появилась информация, что на 85 станциях московского метро появится новая система слежения. На специальных мультимедийных экранах установят камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.