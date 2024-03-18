Эксклюзив 18 марта 2024, 13:25 «Богом поцелованный». Мохов назвал покойного Ширвиндта выдающимся артистом Актер Мохов заявил, что Ширвиндт — богом поцелованный артист

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Советский и российский актер театра и кино, режиссер Александр Ширвиндт был выдающимся артистом. Таким мнением в комментарии «360» поделился актер Александр Мохов.

«Для меня он выдающийся артист, я же говорю, неповторимый. Мне кажется, для артиста это самое важное, не повторять кого-то, не напоминать, а быть самому по себе вот такой глыбой. <…> Ну вот, я бы сказал так: богом поцелованный артист. Богом поцелованный по полной программе, не просто в щечку», — поделился Мохов.

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Церемония прощания с Ширвиндтом состоялась в московском Театре сатиры 18 марта. Деятеля культуры проводили в последний путь аплодисментами. Траурное мероприятие посетили коллеги режиссера.

Народный артист России Валерий Баринов назвал смерть Ширвиндта невосполнимой утратой для всех его коллег. Им все восхищались, отметил актер.

Актриса Ирина Лачина назвала покойного удивительным человеком. Для нее стало честью быть его ученицей и продолжать наследие культурного деятеля.