Общество 18 марта 2024, 13:41 «Им можно было восхищаться». Баринов — о смерти Ширвиндта Актер Баринов заявил, что смерть Ширвиндта стала невосполнимой утратой для всех Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Смерть актера Александра Ширвиндта стала невосполнимой утратой для всех его коллег. Этим артистом восхищались все, рассказал «Известиям» народный артист России Валерий Баринов.

Баринов подчеркнул, что к ушедшему Александру Ширвиндту нельзя было испытывать злость или зависть. Им можно было только любоваться, отметил он.

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«Им можно было только восхищаться», — отметил он.

Его смерть Баринов связал с исчезновением особой атмосферы, в которой долгое время жили его коллеги по цеху.

Баринов вспомнил, как Ширвиндт стал частью его жизни. Он впервые увидел артиста на сцене в спектакле «Вам 22, старики!» в 1962 году.

Урну с прахом великого артиста захоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним началось в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.

Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта, в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег.