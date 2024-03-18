18 марта 2024, 13:41
«Им можно было восхищаться». Баринов — о смерти Ширвиндта
Актер Баринов заявил, что смерть Ширвиндта стала невосполнимой утратой для всех
Смерть актера Александра Ширвиндта стала невосполнимой утратой для всех его коллег. Этим артистом восхищались все, рассказал «Известиям» народный артист России Валерий Баринов.
Баринов подчеркнул, что к ушедшему Александру Ширвиндту нельзя было испытывать злость или зависть. Им можно было только любоваться, отметил он.
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«Им можно было только восхищаться», — отметил он.
Его смерть Баринов связал с исчезновением особой атмосферы, в которой долгое время жили его коллеги по цеху.
Баринов вспомнил, как Ширвиндт стал частью его жизни. Он впервые увидел артиста на сцене в спектакле «Вам 22, старики!» в 1962 году.
Урну с прахом великого артиста захоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним началось в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.
Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта, в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег.
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