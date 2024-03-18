Эксклюзив 18 марта 2024, 14:42 «Пока он в наших сердцах, он будет с нами». Актриса Лачина — о смерти Ширвиндта Актриса Лачина назвала режиссера Ширвиндта удивительным человеком

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Актер и режиссер Александр Ширвиндт был удивительным человеком. Общение с ним — это бесценный опыт, рассказала «360» актриса Ирина Лачина.

«Мне посчастливилось быть его ученицей, и он был невероятно мудрым. Это наследие, которое он нам оставил, те эмоции, радость от общения с ним, его желание нам, ученикам, постичь азы профессии, помочь и поделиться с нами своим мастерством, своим опытом — это бесценно», — поделилась артистка.

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Она выразила благодарность судьбе за невероятное счастье быть ученицей Ширвиндта и продолжать его наследие.

«Сегодня тяжелый день — мы прощаемся Александром Анатольевичем. Но знаете, говорят: „У бога все живы“. И пока он в наших сердцах, он будет с нами, будет здесь, он будет жив», — заключила Лачина.

Народный артист России Валерий Баринов подчеркнул, что смерть Александра Ширвиндта стала невосполнимой утратой для всех его коллег. К режиссеру нельзя было испытывать злость или зависть, им можно было только любоваться.