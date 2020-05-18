Боец Томсон оценил состояние отца Хабиба

Известными ему подробностями Томсон поделился во время интервью для YouTube-канала Weighing In.

«Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришел в себя, двигается, говорит», — пояснил боец ММА.

Ранее врачи назвали состояние Абдулманапа Нурмагомедова тяжелым. После выхода из комы ему потребовалась помощь, потому что улучшение здоровья не зафиксировали.

В больнице отец бойца оказался после того, как простудился на стройке спортивной базы в Дагестане. Он долго не обращался за помощью к специалистам, поэтому в его состоянии возникли осложнения.

Сначала Нурмагомедова доставили во Вторую городскую больницу Махачкалы, а позже — в московский госпиталь на санитарном самолете. Ситуацию ухудшили проблемы с сердцем.