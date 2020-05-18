    18 мая 2020, 15:22

    Боец Томсон оценил состояние отца Хабиба

    Ольга Ситникова

    Американский боец смешанного стиля (MMA) Джош Томсон и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тренируются в одном зале. Спортсмен из США пояснил, в каком состоянии находится отец его напарника. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Известными ему подробностями Томсон поделился во время интервью для YouTube-канала Weighing In.

    «Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришел в себя, двигается, говорит», — пояснил боец ММА.

    Ранее врачи назвали состояние Абдулманапа Нурмагомедова тяжелым. После выхода из комы ему потребовалась помощь, потому что улучшение здоровья не зафиксировали.

    В больнице отец бойца оказался после того, как простудился на стройке спортивной базы в Дагестане. Он долго не обращался за помощью к специалистам, поэтому в его состоянии возникли осложнения.

    Сначала Нурмагомедова доставили во Вторую городскую больницу Махачкалы, а позже — в московский госпиталь на санитарном самолете. Ситуацию ухудшили проблемы с сердцем.