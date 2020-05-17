«Не разговаривает»: состояние Абдулманапа Нурмагомедова остается тяжелым

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь отцу Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапу. После комы он находится в тяжелом состоянии, улучшения здоровья пока нет.

«Новостей не будет в ближайшее время. По крайней мере дня три, четыре, пять. Хотя его вывели из комы, но он в тяжелом состоянии. Как провели шунтирование, его вывели из комы, слишком долго нельзя же оставлять. Он в тяжелом состоянии, не разговаривает», — рассказал «360» друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

Он добавил, что пока никаких изменений нет. Абдулманап продолжает лежать в московском военном госпитале под постоянным наблюдением медиков.

Ранее Рабаданов рассказывал, что тренер перенес операцию на сердце после инсульта. Кроме того, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Абдулманап Нурмагомедов простудился на стройке спортивной базы в Дагестане. Затем он вернулся в Махачкалу и долго не хотел обращаться в больницу. После госпитализации ему стало хуже, а через некоторое время его перевели в столичный госпиталь, где он находился в коме. Медики взяли анализ на коронавирус, но информации о результатах пока нет.