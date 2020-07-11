Блогершу Настю Тропицель похоронили в Петербурге

«Спи спокойно, наша девочка», — заявил он. На могильной таблице выгравировали настоящее имя блогерши Анастасия Зубрина, годы рождения и смерти, а также ее имя в социальных сетях: Настя Тропицель.

Уроженка Петербурга Настя Тропицель начала вести блоги с 12 лет. Добилась в этом большого успеха. В прошлом году она уехала на Бали.

Во время езды на спортивном мотоцикле, который она недавно приобрела, девушка попала в аварию. Она врезалась в бордюр и упала. От полученной черепно-мозговой травмы она скончалась на месте аварии.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что поддерживали контакт с родителями девушки. 25 июня на Бали прошла церемония кремации. Родные не смогли на ней присутствовать, так как границы были закрыты. В начале июля урну с прахом доставили в Санкт-Петербург.