Общество 07 марта 2023, 14:31 Подписчица отсудила у блогерши деньги за причинение морального вреда при розыгрыше призов — СМИ SHOT: подписчицы пожаловались на мошенничество блогерши Лерчек при розыгрыше призов Telegram

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Подписчицы обвинили блогершу Лерчек в мошенничестве, заподозрив, что она раскручивала людей на деньги, предлагая вращать «Колесо Фортуны» и выигрывать призы, в то время как алгоритм выигрыша был четко запрограммирован. Одна девушка даже отсудила у блогерши 6101 рубль за причинение морального вреда, написал Telegram-канал SHOT.

«Колесо Фортуны» можно крутить после покупки косметики. Предполагается, что призы могут быть очень ценными, среди них три автомобиля, телевизор и три iPhone. Однако, как сообщили подписчицы, выпадают в основном бонусы помельче: пробники, видеогайды и прочее. При этом Лерчек в Stories постоянно хлопала в ладоши и заявляла, что якобы предчувствует выпадение ценного приза. Одна из подписчиц пожаловалась, что аудитории дарили «необоснованную надежду», ее вводили в заблуждение.

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Кроме того, одна из подписчиц заметила, что и качество косметики, которую предлагала покупать блогер, вначале было прекрасным, а потом стало ухудшаться и при этом подорожало.

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