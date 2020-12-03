Блогера, записавшего стрим с мертвой подругой, задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержан блогер Стас Решетников по прозвищу Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщили «360» в подмосковном главке Следственного комитета.

Решетникова допрашивают.

Утром 2 декабря утром в доме блогера в Раменском районе Московской области врачи скорой констатировали смерть его подруги Валентины Григорьевой. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было. Вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму.

У погибшей была субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга. Гематома образовалась «в результате не менее трех воздействий по лицу», уточнили в СК. Также на теле Григорьевой были множественные кровоподтеки.

В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия главное управление СК по Московской области

Также в СК сообщили, что погибшая не была беременной, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Решетников и Григорьева были проблемными соседями, рассказали «360» местные жители. Они постоянно выпивали и ссорились. В день, когда Валентина умерла, соседка видела, как Стас выгонял ее на улицу в нижнем белье.

После смерти девушки 30-летний блогер вел стрим с ее телом на заднем фоне.