Блогера, записавшего стрим с мертвой подругой, задержали в Подмосковье
Решетникова допрашивают.
Утром 2 декабря утром в доме блогера в Раменском районе Московской области врачи скорой констатировали смерть его подруги Валентины Григорьевой. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было. Вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму.
У погибшей была субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга. Гематома образовалась «в результате не менее трех воздействий по лицу», уточнили в СК. Также на теле Григорьевой были множественные кровоподтеки.
В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия
Также в СК сообщили, что погибшая не была беременной, как об этом сообщали некоторые СМИ.
Решетников и Григорьева были проблемными соседями, рассказали «360» местные жители. Они постоянно выпивали и ссорились. В день, когда Валентина умерла, соседка видела, как Стас выгонял ее на улицу в нижнем белье.
После смерти девушки 30-летний блогер вел стрим с ее телом на заднем фоне.