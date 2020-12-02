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    02 декабря 2020, 21:32

    «Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши

    Екатерина Андронова, Кирилл Фролов

    Блогер Стас Решетников, известный под ником Reeflay, и его подруга Валентина Григорьева часто выпивали и ссорились. Это же происходило в день смерти Валентины, рассказала «360» соседка Светлана.
    «Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши

    Молодые люди снимали соседний дом. По словам Светланы, соседи были «ужасными».

    «Мы слышали постоянные драки, скандалы. К ним очень часто и много людей приезжало в ночной период времени, поэтому к нам домой ломились очень часто», — сообщила соседка.

    Ее муж разговаривал с блогерами, но Стас уверял, что «все будет нормально, все будет хорошо».

    «Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши | Изображение 1
    Светлана / телеканал «360»

    По словам Светланы, периодически во время ссор молодой человек мог выгнать девушку из дома или она могла выставить его. Утром 2 декабря у пары «была очередная драка». Светлана с мужем стали ее свидетелями.

    Стас, рассказала Светлана, выгнал девушку на улицу в нижнем белье и кричал, чтобы она назвала ему какой-то код. При виде соседей он «загнал» сожительницу домой.

    Соседка считает, что Валентина провела на улице максимум 10-15 минут. По виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — как и живущий с ней блогер.

    Светлана слышала крики и звуки драки из дома соседей. «Муж подходил к ним, говорил: „Ты чего делаешь?“ А он сказал заикающимся голосом: „Нет-нет, все нормально, все хорошо“. И закрыл дверь. Но уже была тишина — никаких движений с ее стороны не было», — вспомнила соседка.

    После этого к дому блогеров приезжала скорая помощь. Сам блогер провел стрим на фоне умершей подруги.