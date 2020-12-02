«Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши

Молодые люди снимали соседний дом. По словам Светланы, соседи были «ужасными».

«Мы слышали постоянные драки, скандалы. К ним очень часто и много людей приезжало в ночной период времени, поэтому к нам домой ломились очень часто», — сообщила соседка.

Ее муж разговаривал с блогерами, но Стас уверял, что «все будет нормально, все будет хорошо».

Светлана / телеканал «360»

По словам Светланы, периодически во время ссор молодой человек мог выгнать девушку из дома или она могла выставить его. Утром 2 декабря у пары «была очередная драка». Светлана с мужем стали ее свидетелями.

Стас, рассказала Светлана, выгнал девушку на улицу в нижнем белье и кричал, чтобы она назвала ему какой-то код. При виде соседей он «загнал» сожительницу домой.

Соседка считает, что Валентина провела на улице максимум 10-15 минут. По виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — как и живущий с ней блогер.

Светлана слышала крики и звуки драки из дома соседей. «Муж подходил к ним, говорил: „Ты чего делаешь?“ А он сказал заикающимся голосом: „Нет-нет, все нормально, все хорошо“. И закрыл дверь. Но уже была тишина — никаких движений с ее стороны не было», — вспомнила соседка.

После этого к дому блогеров приезжала скорая помощь. Сам блогер провел стрим на фоне умершей подруги.