Общество 29 января 2024, 16:36 Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил под стражей блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля РИА «Новости»

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Мосгорсуд оставил в силе решение оставить блогера Аяза Шабутдинова под стражей. Предприниматель останется под арестом до 16 февраля, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 12 декабря. Адвокаты Шабутдинова подали апелляцию, однако суд отказал в освобождении арестованного.

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Бизнес-тренера и предпринимателя обвинили в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими признали 15 человек. Они сообщили, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов.

Несколько дней назад адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Елены Блиновской, создателя «марафонов желаний». Ее отвезли в СИЗО 22 января. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста. В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек.