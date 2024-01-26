Эксклюзив 26 января 2024, 11:36 Адвокат Блиновской оспорит арест блогера Адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Блиновской РИА «Новости»

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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом правозащитница сообщила «360».

Сальникова подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста. Документ, по словам адвоката, поступил в Мосгорсуд.

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Блогера Елену Блиновску обвинили в неуплате налогов, а также в отмывании денег. Сбербанк подаст заявление в суд о банкротстве предпринимателя.

В рамках дела сначала Блиновскую отправили под домашний арест. Но 22 января блогера увезли в СИЗО. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста.

В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек. На мероприятии присутствовала ее близкая подруга Виктория, которая проходит по делу в качестве свидетеля. Тогда как общение с фигурантами является нарушением при домашнем аресте.

В следственном изоляторе по решению суда инфлюенсер пробудет до 26 апреля.