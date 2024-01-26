26 января 2024, 11:36
Адвокат Блиновской оспорит арест блогера
Адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Блиновской
Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом правозащитница сообщила «360».
Сальникова подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста. Документ, по словам адвоката, поступил в Мосгорсуд.
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Блогера Елену Блиновску обвинили в неуплате налогов, а также в отмывании денег. Сбербанк подаст заявление в суд о банкротстве предпринимателя.
В рамках дела сначала Блиновскую отправили под домашний арест. Но 22 января блогера увезли в СИЗО. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста.
В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек. На мероприятии присутствовала ее близкая подруга Виктория, которая проходит по делу в качестве свидетеля. Тогда как общение с фигурантами является нарушением при домашнем аресте.
В следственном изоляторе по решению суда инфлюенсер пробудет до 26 апреля.
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