12 декабря 2023, 17:27
Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову
Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 февраля 2024 года
Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца. Он будет находиться под стражей до 16 февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении обвиняемому меры пресечения на домашний арест или залог судом отказано», — заявили в ведомстве.
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По делу блогера признали потерпевшими 15 человек, а еще 25 заявлений отправили на рассмотрение.
В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение, однако суд не поддержал позицию защиты.
По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов.
Суд
Мошенничество
Следственный комитет России
Москва 2023
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