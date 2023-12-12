Криминал 12 декабря 2023, 17:27 Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 февраля 2024 года РИА «Новости»

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Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца. Он будет находиться под стражей до 16 февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении обвиняемому меры пресечения на домашний арест или залог судом отказано», — заявили в ведомстве.

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По делу блогера признали потерпевшими 15 человек, а еще 25 заявлений отправили на рассмотрение.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение, однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов.