Блогера Дмитрия Ларина допросят по делу Хованского — Mash
Блогер из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларин стал фигурантом уголовного дела против Юрия Хованского. Его доставили в Следственный комитет для допроса, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Друзья блогера уверяют, что Ларин вышел из дома забрать камеру у подписчицы. Там его встретили люди в форме.
Блогера начали допрашивать.
Юрия Хованского задержали в Северной столице. В его доме прошел обыск. Известно, что он проходит по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Дело связано с песней про «Норд-Ост». В ней содержались призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда.
СК показал видео с Хованским, где он признался в исполнении оправдывающей терроризм песни и раскаялся. По словам блогера, песня прозвучала на стриме у его коллеги и якобы не была публично исполнена.
Хованскому собираются предъявить обвинения и выбрать меру пресечения.