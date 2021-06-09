Блогер из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларин стал фигурантом уголовного дела против Юрия Хованского. Его доставили в Следственный комитет для допроса, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Друзья блогера уверяют, что Ларин вышел из дома забрать камеру у подписчицы. Там его встретили люди в форме.

Блогера начали допрашивать.

Юрия Хованского задержали в Северной столице. В его доме прошел обыск. Известно, что он проходит по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Дело связано с песней про «Норд-Ост». В ней содержались призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда.

СК показал видео с Хованским, где он признался в исполнении оправдывающей терроризм песни и раскаялся. По словам блогера, песня прозвучала на стриме у его коллеги и якобы не была публично исполнена.

Хованскому собираются предъявить обвинения и выбрать меру пресечения.