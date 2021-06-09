Появилось видео с признанием Хованского в исполнении песни с оправданием терроризма

СК России опубликовал видео следственных действий по делу об исполнении песни, оправдывающей терроризм, блогером Юрием Хованским. На кадрах мужчина признал вину и раскаялся.

«В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь и признаю вину», — сказал Хованский.

В ближайшее время в отношении блогера будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

По данным следствия, Хованский в начале июля прошлого года в квартире одного из домов на улице Пушкинской в Санкт-Петербурге публично исполнил песню, в которой содержались призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда.

По данному факту было возбуждено дело. Сегодня Хованский был задержан и доставлен в ГСУ СК РФ. Во время задержания он заявил, что не исполнял песню публично, только на стриме у другого блогера. В квартире Хованского провели обыск.

Расследование уголовного дела продолжается.