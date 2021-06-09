Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге

Видео задержания блогера Юрия Хованского появилось в распоряжении «360». Судя по кадрам, правоохранители провели операцию в его квартире в Санкт-Петербурге.

Хованского попросили лечь на пол, в это время он несколько раз спросил, связано ли происходящее с песней о Норд-Осте. В ответ на вопрос, исполнялась ли она публично, Хованский заверил, что такого никогда не было, кроме одного раза на стриме у блогера Андрея Нефедова.

По предварительным данным, следственные действия прошли в рамках дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. Статус Хованского по этому делу пока не известен. По информации источника ТАСС, блогер является свидетелем.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в ходе обысков у Хованского изъяли компьютер и пистолет.

В ГУ МВД и ГСУ СК РФ пока никак не прокомментировали сообщения о задержании блогера.

Хованский ведет канал на YouTube, где публикует разные эпатажные ролики. На него подписаны около 4,5 миллиона человек.