Блогер TatarkaFМ оценила пляж на озере Сенеж в Подмосковье

Блогерша ТаtаrkаFМ отправилась на подмосковное озеро Сенеж, где оценила комфорт, безопасность и развлечения.

Всего Московская область предлагает для отдыха более 200 пляжей. Но для проверки блогерша Лилия Абрамова (TatarkaFM) выбрала центральный пляж Солнечногорска, располагающийся на озере Сенеж.

«Ты глянь — бассейн. Во-первых, он огроменный. Не думала, что он такой большой. Там дальше — детский бассейн с горочкой. То есть ты здесь сама плаваешь, а детеныш у тебя на глазах плещется вон там. Какая-то супер очистка здесь, какая вода прозрачная», — отметила девушка.

За бассейн на пляже Абрамова поставила твердую пятерку. Глубина озера всего семь метров, поэтому вода быстро прогревается. Но в последние дни температура была +21 градус. Поэтому Абрамова подчеркнула, что бассейн как раз подойдет для тех, кому вода в озере покажется прохладной.

Если купаться вовсе не хочется, то можно прокатиться на пароме. Для большой компании час такой прогулки обойдется в четыре тысячи рублей, а для одного пассажира — 300 рублей.

«Озеро общей площадью почти тысяча гектар. Очень много рыбы, рыбалка бесплатная — открытый водоем», — рассказал директор парка культуры и отдыха Солнечногорска Сергей Митряшин.

На территории озера есть большое количество разнообразных кафе и баров. Абрамова угостилась фруктовым смузи в одном из заведений.

«У меня такое ощущение, что я на какой-то курорт попала. Я как будто из Сочи не возвращалась. В Сочи все классно, но на сегодняшний день не у каждого человека есть возможность туда поехать. Сюда, я считаю, есть возможность приехать у каждого», — подчеркнула блогерша.

Она не смогла пройти мимо и белоснежного песка. Его завозят на пляж прямиком с карьера. Безопасность на пляже тоже соблюдают — на песке есть специальные разметки для отдыхающих. Кроме того, места особых посещений дезинфицируют каждые два часа.