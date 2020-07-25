Крым и Кубань приняли более 4 млн туристов с начала года

С начала года более четырех миллионов туристов успели посетить Крым и Краснодарский край. При этом поток путешественников не снижается, а продолжает расти.

«На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил три миллиона 143 тысячи человек», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В пресс-службе отметили, что в период с 1 июня по 22 июля регион посетили более 1,7 миллиона путешественников. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала сезона полуостров принял миллион туристов. По его словам, многие гостиницы с четырьмя и пятью звездами уже продали все свои номера на июль и август. В среднем по региону номерной фонд заполнен на 70%.

Сейчас россияне могут отправиться на курорты только внутри страны. Авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией откроют с 1 августа. Пока полеты возобновили в эти три страны, но постепенно власти будут включать в список и другие направления.