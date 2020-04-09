Популярный блогер Tatarka FM стала волонтером

Звезда инстаграма, блогер с 3,5 миллиона подписчиков Tatarka FM во время пандемии решила помогать волонтерам. Лилия Абрамова, так на самом деле зовут девушку, носит пенсионерам и многодетным семьям продуктовые наборы.

В продуктовых коробках есть макароны, гречка, молоко, сладости, сахар, мука и многое другое. Одинокому пожилому человеку такого набора хватит на месяц.

Источник фото: телеканал «360»

«360» решил разобраться, зачем интернет-знаменитость этим занимается: ради хайпа или действительно из-за желания помочь?

«Я вообще отрицательно отношусь к любому хайпу, но если человек пытается привлечь какую-то аудиторию, показывая, что он делает добрые дела, я считаю, что ладно, пусть это будет так. Хотя бы в эти моменты он делает добрые дела», — говорит Лилия Абрамова.

Самое главное, говорит Лилия, это нести не только продукты, но и позитив. И в интернете, и в повседневной жизни. Подробности — в сюжете «360».