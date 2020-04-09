09 апреля 2020, 21:29
Популярный блогер Tatarka FM стала волонтером
Звезда инстаграма, блогер с 3,5 миллиона подписчиков Tatarka FM во время пандемии решила помогать волонтерам. Лилия Абрамова, так на самом деле зовут девушку, носит пенсионерам и многодетным семьям продуктовые наборы.
В продуктовых коробках есть макароны, гречка, молоко, сладости, сахар, мука и многое другое. Одинокому пожилому человеку такого набора хватит на месяц.
«360» решил разобраться, зачем интернет-знаменитость этим занимается: ради хайпа или действительно из-за желания помочь?
«Я вообще отрицательно отношусь к любому хайпу, но если человек пытается привлечь какую-то аудиторию, показывая, что он делает добрые дела, я считаю, что ладно, пусть это будет так. Хотя бы в эти моменты он делает добрые дела», — говорит Лилия Абрамова.
Самое главное, говорит Лилия, это нести не только продукты, но и позитив. И в интернете, и в повседневной жизни. Подробности — в сюжете «360».