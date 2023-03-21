Общество 21 марта 2023, 17:13 Блогер-сыроед Лютый обвинил в смерти ребенка свою сожительницу Kub Mash: блогер-сыроед Лютый обливал погибшего младенца ледяной водой и лишал еды

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Блогер-сыроед Максим Лютый обвинил свою сожительницу в смерти их новорожденного сына, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По данным издания, отец имел свои взгляды на воспитание — он обливал ребенка ледяной водой и забирал его у матери, чтобы та не могла его накормить.

Источники рассказали, что младенец умер от пневмонии и дистрофии. Блогера доставили на допрос, в ходе которого Максим Лютый переложил вину за смерть сына на свою сожительницу. По его словам, ответственность за воспитание мальчика полностью несла его подруга. Именно ее он и назвал виновной в случившемся.

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О смерти месячного ребенка стало известно в середине марта. Маленький пациент скончался по дороге в больницу в Сочи, медики диагностировали истощение организма. На юг Максим Лютый с сожительницей перебрались в 2022 году. Когда у них родился сын, они не стали его регистрировать. Против блогера возбудили уголовное дело по статьям об истязании и убийстве младенца. Позже 43-летнего мужчину арестовали на два месяца, а мать малыша отправили под домашний арест.

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