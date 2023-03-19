Криминал 19 марта 2023, 15:29 Подозреваемого в истязании младенца блогера-сыроеда Лютого арестовали Лазаревский суд Сочи отправил под стражу блогера Лютого по делу об истязании младенца РИА «Новости»

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Жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в истязании новорожденного сына, арестовали на два месяца. Такое решение принял Лазаревский районный суд Сочи. Судя по кадрам, которые появились в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом.

В материалах дела говорится, что 11 февраля у подозреваемого и его сожительницы родился сын. Роды проходили в домашних условиях, и к врачам пара не обращалась. Новорожденного в ЗАГС также не регистрировали и медикам не показывали.

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Менее чем через месяц после ухудшения состояния ребенка родители отправились в больницу, но сын скончался по дороге. После рассмотрения материалов следователей суд принял решение об аресте подозреваемого.

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Накануне краснодарский СК сообщил, что отец мальчика забирал его у матери и не менее трех раз на сутки лишал его пищи. Мать погибшего ребенка находится под домашним арестом по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, блогер Максим Лютый пропагандировал сыроедение, а также насыщение организма энергией солнца.